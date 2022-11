Tocado en los isquiotibiales durante el partido de Champions League contra el Dinamo de Zagreb el miércoles, el lateral del Chelsea Ben Chilwell anunció el sábado que "no sería posible" regresar para el Mundial de Qatar, en dos semanas.



"Después de mi lesión en los ligamentos cruzados (en noviembre de 2021) luché muy fuerte para asegurar que volvería para la Copa del Mundo. Ese ha sido siempre uno de mis sueños. Lamentablemente, no será posible después de los resultados de mi escáner", escribió el joven jugador en su cuenta de Twitter.

"Haré todo lo que pueda para volver a jugar con el Chelsea lo antes posible", añadió.



Following my ACL injury I worked so hard to make sure I was ready for the World Cup. It has always been a dream of mine. Unfortunately, this won’t be possible following my scan results. I’ll do all I can to get back playing for Chelsea ASAP. Thanks for the messages of support pic.twitter.com/2H01Whhfhn

