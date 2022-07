El piloto mexicano Patricio O’Ward, fue el encargado este jueves de realizar el primer lanzamiento en el juego entre los Toronto Blue Jays y los Kansas City Royals.

El regiomontano compartió ese momento al lado de Felix Rosenqvist, su coequipero y quien también realizó un lanzamiento minutos antes del comienzo del juego.



El lanzamiento de Pato O'Ward fue compartido por la cuenta oficial de su escudería, quien aplaudió la sonrisa y el estilo.

Perfect form.

What do you think, @BlueJays? pic.twitter.com/De2JECZFT3

— Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) July 15, 2022