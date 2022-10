Los peloteros Rhys Hoskins y Bryce Harper conectaron jonrones el viernes para impulsar a los Filis de Filadelfia a vencer a los Bravos de Atlanta con marcador de 9-1, dejando a los campeones defensores al borde de la eliminación de los playoffs de las Grandes Ligas.

Los Filis, en su primera aparición en la postemporada desde 2011, tomaron una ventaja de 2-1 sobre los Bravos en su Serie Divisional de la Liga Nacional al mejor de cinco y pueden avanzar con otra victoria en casa el sábado.



Los Filis no han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde 2010, no han clasificado a la Serie Mundial desde 2009 (perdieron ante los Yankees) y no han ganado la Serie Mundial desde 2008 (frente a Tampa Bay).

Bryson Stott conectó un doble que en el tercero y Hoskins siguió a dos bateadores más tarde con un jonrón de tres carreras para darle a los Filis una ventaja de 4-0.

El receptor J.T. Realmuto conectó un sencillo a continuación y Harper le siguió con bambinazo de dos carreras para poner a Filadelfia adelante 6-0.



Dansby Swanson, de Atlanta, conectó un doble en el sexto y anotó con un sencillo de Michael Harris, pero los Filis respondieron en el séptimo con un sencillo de Harper y otro imparable remolcador del cubano-estadounidense Nick Castellanos.

El triunfo fue para el abridor Aaron Nola (1-0), quien trabajó seis buenas entradas, en las que esparció cinco hits, una carrera y seis ponches. El revés para Spencer Strider (0-1).

