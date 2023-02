Miguel Herrera se reencontró con Christian Martinoli en Qatar 2022, ¿qué fue lo que pasó?

Miguel Herrera reveló que, en la Copa Mundial de Qatar 2022, se reencontró con Christian Martinoli luego de su altercado en 2016.

El Piojo asistió al programa Futbol Picante de ESPN para charlar sobre diversos temas, uno de ellos su relación con el narrador de TV Azteca.



El actual entrenador de Tijuana confesó que, a pesar de hospedarse en el mismo hotel, no intercambió saludos con Christian.

“Me los encontré en el Mundial, estábamos en el mismo hotel. Azteca y Telemundo estaban en el mismo hotel. Me los crucé cinco o seis veces. No me saludo con ellos. No me saludo con él porque con todos los demás me saludo”, señaló Herrera.

Además, compartió que tampoco saludó a Luis García, exfutbolista y actual compañero de Martinoli en TV Azteca.

“A Luis García lo vi muy de lejos, no me acerco a saludarlo porque pues tampoco, pero si me llegara a saludar, lo saludo. Con Christian no me saludo, pero a todos los demás que me los encontré, a todos los saludé”, externó.

