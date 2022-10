Mesut Özil desea suerte al Necaxa previo a su duelo ante Tigres

Necaxa se jugará este sábado su continuidad en el Apertura 2022, el equipo comandado por Jaime Lozano buscará en su visita a Monterrey, vencer a Tigres en el duelo de repechaje de la Liga MX.

Un duelo del que estará pendiente toda la afición de los Rayos en Aguascalientes y que tendrá como refuerzo la participación de Mesut Özil, quien horas antes del compromiso compartió un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

El exjugador del Real Madrid y quien forma parte de un grupo de inversionistas que en 2021, se hizo de un porcentaje del equipo mexicano, deseó suerte en su partido.

"¡Todos los mejores muchachos pueden hacerlo!", escribió el campeón del mundo en Brasil 2014.



All the best boys you can do it! @ClubNecaxa

— Mesut Özil (@M10) October 8, 2022