Yahel Castillo deja plantados a todos en inauguración de tienda deportiva

Aunque el equipo mexicano de clavados no cumplió con las expectativas puestas en ellos durante Lima 2019, ya se dan el lujo de despreciar a terceros.

Debido a su trayectoria, Yahel Castillo fue invitado a inaugurar una tienda deportiva en un centro comercial del Estado de México; sin embargo, no apareció.

Aunque el evento fue programado a las 19:00, horario que generaba conflicto con la entrega del estímulo económico del presidente de México en Palacio Nacional (celebrada a las 17:30) los administradores del lugar esperaron al clavadista, y lo esperaron, y lo esperaron...

"Tiene que venir, depende de su manager, pero es un hecho que estará por acá, ella (Claudia Ruiz) confirmó su asistencia", dijo una de los empleadas de la tienda, que solicitó el anonimato.

Al ver que Castillo no aparecía, la organización optó por arrancar sin el que sería su invitado de honor. "No sabemos por qué no llegó, pero se me hace raro", señaló la misma trabajadora.

Aun sin la presencia del deportista, la apertura resultó un éxito, pues la gente acudió, se tomó una cerveza y bailó al ritmo del mariachi que se contrató para amenizar la fiesta.