La noche del Survivor Series del 2020 quedará marcada como una de las más nostálgicas en la historia de la WWE debido al retiro del Undertaker después de una carrera de 30 años llena de éxitos que permitieron ganarse el cariño de los aficionados y los propios integrantes de la industria.

Desde su debut en la empresa de Vince McMahon, en 1990, Mark Calaway dejoó claro que iba a tener una de las grandes carreras del entretenimiento deportivo. Luchó 2377 veces, de las cuales 1779 fueron triunfos, 509 derrotas y 95 fueron empates o sin ganador, números que reflejan un envidiable paso por los encordados.

Gracias a su personaje lleno de misterio, la World Wrestling Entertainment desarrolló nuevas modalidades de lucha que con el paso del tiempo se trasladaron a otras empresas de lucha como el Hell In A Cell, lucha de enterrado vivo, lucha de ataúd, lucha de carroza, entre otras que marcan como parte del legado de ‘El Enterrador’.

Una de las claves para que su personaje tuviera mayor fuerza en todo este tiempo en el wrestling fue que “Ha disfrutado y entregado una de las mejores carreras en la historia, sin embargo, la parte más convincente de su historia es el hecho de que para poder ofrecer esas actuaciones y disfrutar de ese éxito, el hombre fue a través de un dolor y sufrimiento indescriptibles detrás de escena y, sin embargo, nunca se quejó, nunca se hizo público este sufrimiento, porque eso es lo que realmente era el Undertaker”, mencionó Paul Heyman para El Universal Deportes. Su mánager en la extinta empresa WCW y quien le consiguió su primer acercamiento con Vince McMahon para poder formar parte del Universo de la WWE.

Al mencionar Wrestlemania es imposible no pensar en The Undertaker. Cuenta con un récord de 25 victorias por dos derrotas, las cuales fueron ante Brock Lesnar en 2014 y Roman Reigns en 2017. Fueron 21 años en los que su invicto duró en el magno evento de la WWE. También sus reinados fueron cuatro veces el título de la WWE, tres el cinturón de pesos pesados, en seis ocasiones consiguió el título de parejas y también conquistó el Royal Rumble del 2007.

De las luchas que más marcaron su carrera sin duda alguna fue la que tuvo con Mankind (Mick Foley) en King Of The Ring en 1998 en la modalidad de Hell In A Cell. Donde tuvo un sangriento desarrollo y la cual fue elegida como el mejor combate del año. Pero se recuerda más por como arrojó a su rival desde lo alto de la celda, a una altura aproximada a los seis metros, y en donde Mankind cayó sobre una mesa. Uno de los momentos más violentos e históricos de la lucha libre.

Hell In A Cell fue un modo de combate que caracterizó la carrera de The Undertaker, ya que fue el protagonista de las primeras cinco peleas de este tipo, además se quedó como el personaje cpn más participaciones en la celda infernal con 14 y el que consiguió más victorias con 7. También formó parte del Hell In A Cell más grande de la historia, la cual se desarrolló en el evento Armageddon en el 2000, donde se enfrentaron seis luchadores.

Tras su retiro, Mark Calaway dejó claro que no tiene nada nuevo para conquistar y así abrirle paso a las nuevas generaciones de luchadores. Pero su distanciamiento de los encordados no será definitivo, ya que ha admitido que ayudará a la formación de nuevo talento. Pero por el momento, las campanas dejarán de sonar mientras ‘El Hombre Muerto’ marcha rumbo al cuadrilátero.