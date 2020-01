WWE suspende a Andrade por violar política de bienestar

El luchador mexicano Andrade, quien en México se hizo famoso con el personaje de La Sombra, fue suspendido durante 30 días por su primera violación de política de bienestar de la empresa WWE, informó la organización a través de un comunicado.

Se desconoce la sustancia que provocó que el campeón de Estados Unidos de la WWE, no superara las pruebas, pero la sanción empezó a correr a partir de este martes. “WWE ha suspendido a Andrade (Manuel Oropeza) durante 30 días con efecto inmediato por su primera violación de la política de bienestar de talentos de la empresa”, fue el escueto mensaje que se publicó en la página oficial de la WWE.

