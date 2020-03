Matt Hardy, uno de los luchadores de mayor popularidad en la WWE, anunció su salida de la empresa después de que su contrato culminó el pasado 1 de marzo. A pesar de aparecer en los eventos, el luchador dejaba entrever su posible abandono de dicha compañía.

El mayor de los Hardy aceptó que estará pendiente de todas las ofertas de empresas que quieran sus servicios, sin cerrarle las puertas a la de Vince McMahon, misma que considera como ‘su casa’.

Puedes leer: "La tarjeta de cambio que provocó la polémica en el Morelia vs Cruz Azul"

“Mi contrato con la WWE expiró a la medianoche del primero de marzo del 2020, y esto es lo que pasó: En este momento he decidido deja que mi contrato con WWE expire. Me convertiré en agente libre. No estoy diciendo que no vaya a regresar a WWE”, adelantó el luchador en un video publicado en sus redes sociales.

Uno de los motivos por el que Matt Hardy no decidió continuar en la World Wrestling Entertainment fue por las diferencias creativas que la empresa tenía con su personaje. Su futuro podría estar en All Elite Wrestling, ya que recientemente han habido acercamientos que lo vinculan.