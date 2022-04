VIDEO: Mujer interrumpe juego de la NBA para protestar encadenada a una canasta

El partido de la NBA entre los Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves se vio interrumpido por una mujer que entró a la duela y se encadenó a una de las canastas.

La mujer sorprendió a todos los que se encontraban en el juego, su motivo para realizar esta acción fue protestar en contra del expropietario de los Timberwolves, por ello portaba playera con la leyenda “Glen Taylor asa animales vivos”.

La acusación se refería que Taylor fue acusado por atentar contra los derechos de los animales, aunque en ese momento se desconocía la identidad de la mujer, en redes sociales se reveló que se trataba de Zoe Rosenberg, activista que defiende los derechos de los animales y es la fundadora del Santuario Happy Hen Animal.



No glue this time, they brought a CHAIN pic.twitter.com/0Za5l0btqL

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 16, 2022