Tito Ortiz es un descerebrado: Alberto "El Patrón"

Se llevó a cabo la ceremonia de pesaje de la función de Combate Américas What side are you on? en donde los protagonistas de la función estelar Tito Ortiz y Alberto El Patrón calentaron la pelea con empujones, golpes e insultos en la ceremonia de pesaje en la Payne Arena.

Ambos peleadores marcaron el mismo peso 209 libras (94.8 kilogramos), peso pactado para la pelea más esperada de Combate

Américas en la última parte del 2019.

Después de la pelea, Alberto El Patrón se mostró ansioso de entrar a la jaula para enfrentar al que llamó un "descerebrado" Tito Ortiz.

Por otro lado en la pelea coestelar, la mexicana Melissa "Super Mely" Martínez y la norteamericana Dessire Yanez marcaron 114.25 libras (51.8 kilogramos), dejando todo listo para la función de este sábado en la Payne Arena de McAllen, Texas.

Aquí lo mejor de la ceremonia de pesaje:

