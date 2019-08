Siempre voy a ver por México: Paola Pliego

La esgrimista Paola Pliego estuvo de visita en Querétaro y ya con el pasaporte de Uzbekistán, habló sobre su reciente derrota contra la mexicana Natalia Botello, hecho que fue muy destacado por la prensa mexicana.

“Siempre voy a ver por México, siempre voy a estar contenta de que México tenga resultados, y no me molestó, estaban haciendo su trabajo, la prensa mexicana está viendo por un mexicano y está bien. No creo que conozcan mi historia, pero eso ya es algo personal, a mí nunca me gusta perder con nadie, pero si voy a perder con alguien, mejor que sea con alguien de México. Quiero ganar todo, pero entiendo que es algo para lo que se necesita un proceso y es lo que seguiré haciendo, trabajar y crecer como atleta, eso es lo más importante”, aseguró.

Dijo sentirse contenta por el trato que ha recibido en la Federación de Uzbekistán y el recibimiento tanto de sus compañeros como del público de ese país.

“Son personas interesadas en que crezca el deporte en su país, entienden mi historia, entienden por lo que he pasado y tienen ganas de ayudar, eso es algo bueno, no es como en México que los dirigentes nos están interesados en el deporte. Con todo el dolor de mi corazón dejó mi país, pero en mi opinión sigo representándolo, porque mexicana soy y eso nadie me lo quita, y en Uzbekistán tienen claro eso porque las personas que están ahí, venimos de muchos lados”, afirmó.

Respecto a su situación legal, Pliego Lara mencionó que seguirá en busca de que se haga justicia y lamentó la situación que atraviesan los atletas mexicanos respecto al presupuesto y lo que pasaron algunos que quedaron fuera de los Panamericanos por decisiones arbitrarias.

“Horrible, es algo que me sigue doliendo y dolerá hasta que se resuelva, tenemos que buscar la solución, no pueden continuar las cosas así, mi caso es algo que lo demuestra, me duele y creo que hasta que no se busque una forma de salir adelante, las cosas seguirán igual y no podemos seguir de esa forma”, sentenció.



Paola sigue soñando con unos Juegos Olímpicos. Confesó que, para el campeonato pasado, los nervios la invadieron al ser su debut con una bandera diferente, pero que en noviembre irá por la revancha en la primera copa del mundo, donde buscará sumar puntos en su camino a Tokio 2020.

“De que lo puedo hacer, lo puedo hacer, pero será difícil, nunca una clasificación a Juegos Olímpicos es fácil, parece imposible, pero lo vamos a intentar, lo veo como algo que logré y puedo lograrlo de nuevo”, finalizó.