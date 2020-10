Sergio Pérez quiere podio en el Gran Premio de Portugal

Sergio Pérez firmó otro resultado positivo en clasificación, al quedar quinto previo al Gran Premio de Portugal, que se corre este domingo.

Para el mexicano, piloto de Racing Point, el lugar desde la parrilla de salida en el Autódromo de Portimao abre oportunidades para pelear por el podio, a pesar de las complicaciones que tuvo el bólido rosa durante las prácticas libres.

“Ojalá mañana tengamos una gran carrera y meternos a la mezcla. Tengo confianza de que tendremos un gran ritmo de competencia”, comentó el tricolor, tras su actividad de este sábado.

La pole position en Portugal la consiguió Lewis Hamilton, seguido por su coquipero de Mercedes, Valtteri Bottas.

El Racing Point de Checo presentó algunas fallas durante el viernes, situación que obligó a hacer muchos cambios en el bólido, antes de la clasificación. A pesar de las modificaciones de último momento, Pérez amarró la quinta posición.

“Estoy muy contento, sobre todo por el progreso que tuvimos. Estuvimos muy perdidos todo el viernes y, para hoy por la mañana, tuvimos que cambiar todo el auto, de arriba a abajo”.

Adelante de Checo estará Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari), quien mostró una mejoría en un mal momento para el Cavallino Rampante.

“Tuvimos un gran resultado final y buena posición para el equipo, aunque Leclerc estuvo muy fuerte hoy y no creo haberlo vencido en cualquier otro escenario”.

El GP de Portugal arranca a las 7:10 horas, tiempo del Centro de México, debido al cambio de horario.

Your grid for Sunday's race looks like this #PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/WbJTNjLUZn

— Formula 1 (@F1) October 24, 2020