Anoche, los Bruins se quedaron con el primer juego de la Stanley Cup, pero lo que está sacudiendo en estos momentos a la NHL, no es el triunfo del equipo de Boston, sino un video donde se ve al delantero de los Capitals, Evgeny Kuznetsov sentado frente a dos líneas blancas que parecen ser cocaína y un billete enrollado.

Los Capitals dijeron que están al tanto del video que apareció en Twitter y que fue eliminado horas después. No está claro cuándo se grabó el video.

Kuznetsov aparece junto a la mesa sosteniendo su teléfono, hablando por FaceTime con una persona no identificada que no está a la vista del video. Una mujer no identificada también se muestra en la cama.



Según Isabelle Khurshudyan de The Post , Kuznetsov dio una declaración a sport-express.ru de Rusia en la que dice que el video es de Las Vegas, cuando los Capitals ganaron la Copa Stanley 2018.

Según Kuznetsov , visitó la habitación del hotel de un amigo y "después de ver las sustancias y las mujeres que él no sabía, se fue".

Kuznetsov, de 27 años, tuvo 21 goles para Washington esta temporada. Lleva dos años en un contrato de ocho campañas y 62.4 millones de dólares.