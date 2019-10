Saints responden al Papa Francisco: "No podíamos perder después de esto"

Los Saints de Nueva Orleans no pasaron desapaericibido el tuit del Papa Francisco que, aparentemente, equivocadamente los mencionó el domingo por la mañana, antes de su encuentro ante los Jaguars de Jacksonville.

El Papa Francisco, en su cuenta de Twitter en inglés, hizo una publicación en la que hacía mención a los nuevos Santos, aludiendo a los santos que adora la iglesia católica. Sin embargo, el religioso le puso un ‘hashtag’ a la palabra Saints, lo que provocó que saliera la flor de lis, el símbolo que tiene en su casco este equipo de futbol americano.



Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.

— Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019