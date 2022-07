Roca… Rey en Pamplona

México presente, Leo Valadez adelante. Joselito mejor faena en Soria. En Caxuxi, Hidalgo, triunfa Luis David con ganado de Torreón de Cañas. Se van a la Gloria, Migue Ortas y Pancho Contreras. Fonseca un trofeo en Valencia.

Leo Valadez sigue avanzando a pasos agigantados en su carrera, la fe que depositó cuando niño la Academia Taurina de Aguascalientes en aquella época en manos de Claudio Huerta y posteriormente Espectáculos Taurinos de México de la familia Baillères, apoyó su desarrollo novilleril y ahora en la categoría de matador de toros son los apoderados.

El torero responde con buenas actuaciones en los cosos españoles y la última prueba es Pamplona en donde a hombros salió por la Puerta Grande en aras de multitud, con efluvios etílicos y triunfalismo “así es Pamplona” Le dijo Enrique Ponce a mi querido amigo en la Gloria, Gabino Lombana, cuando el entrañable empresario, amigo de verdad y taurino irredento, a invitación de Enrique lo acompañó a una tarde que toreó en Pamplona.

Se quejó con el valenciano de los cánticos interminables de las peñas. Si no te gustó, le comenta a quién fuera presidente de la Peña los de Silverio, Garza y Armilla que ahora preside Javier Jiménez Espriú: “no regreses; los toreros lo asumimos y lo entendemos”.

Imagine al torero peruano, triunfador en sus dos actuaciones cuando sin concesiones actúo con un toreo emotivo y profundo al grito al unísono: Roca Rey…REY, que le supo seguramente a cántico consagratorio y acompañado de una multitud que el 13 de julio de 2022 lo ungió junto con Miguel Ángel Perera en hombros.

Ferrera además de triunfar tuvo el gesto de actuar en solitario con Los Miura y salir a hombros, como ser humano me quitó el mítico sombrero pues actúo en beneficio de la Casa de Misericordia, que con los fondos que producen los festejos mantiene un asilo como en México lo hace la sucesión de Gabino Lombana y lo hago público aunque me lo pidió mi querido amigo no lo hiciera, mil disculpas y me arriesgo a que venga a jalar de los pies.

Y se cantó con tristeza el Pobre de Mí que refleja el cierre de un evento navarro incomparable, lágrimas en los ojos de los participantes, esperemos que la prueba de COVID de tanta gente conviviendo, no resulte en muchos contagiados.

Joselito Adame por su parte recibió el trofeo de mejor faena en Soria lo cual acentúa la injusticia para quién aquí actúa al lado de las figuras extranjeras y allá no siempre le dan el lugar que merece, uno que sabe de lo que escribo seguramente le ayuda a pasar por ese trago con mentalidad de triunfador, como es El Zotoluco.

En México estos meses son de poca actividad taurina el 16 de julio se celebró en honor a ser el día la Virgen del Carmen una corrida de toros en Caxuxi, Hidalgo. Torreón de Cañas que celebra a su vez 120 años de fundación, ahora en manos Julio Uribe y que su sucesión tiene tanta o más vocación por su existencia, convencidos de que la crianza del toro de lidia es ecológica y ambientalista y el resultado fue halagüeño, Luis David Adame salió en hombros después de una gran faena.

Y tristemente vimos partir a la gloria a Miguel Ortas Miguelete, madrileño de nacimiento, mexicano de corazón padre de hijos buenos como su sucesor en los ruedos quién es matador de toros.

Miguel Ortas Jiménez nació el 5 de marzo de 1929 en Jaén, España y el 11 de junio del mismo año fue registrado en Madrid.

Tomó la alternativa el 28 de agosto de 1953 en Linares, España de manos del maestro Domingo Ortega y como testigo César Girón con toros de Fermín Bohórquez.

Confirmó en Las Ventas de Madrid, el 20 de junio de 1954 con Raúl Acha "Rovira" y testigo Manuel Calero "Calerito" con toros de Fermín Bohórquez. Su confirmación en la Plaza México fue el 9 de abril de 1961, con José Zúñiga "Joselillo de Colombia", como padrino, ante el testimonio de Fernando de los Reyes "El Callao", con el toro "Serrano" de la ganadería de San Miguel de Mimiahuápam.Llegó a México en 1954, desde entonces a la fecha se quedó en nuestro país hasta nacionalizarse mexicano.

Además de matador de toros, fue empresario, apoderado de toreros, poeta, romántico y creador de varias suertes, entre ellas la Trevolera y la Bernardina., que su origen se llamó Ortina. Es un pase muy parecido a la Manoletina, toreo por alto, como el San Juanera de Procuna.

A su familia un abrazo cariñoso y como él siempre que nos encontrábamos me decía que extrañaba a mi padre: te pido el favor le des un beso en su mejilla, cuando en la Gloria se encuentren y recordar también al gran tenista Pancho Contreras, capitán el equipo mexicano que contendió por la final de la Copa Davis en 1962, gran comentarista, ejecutivo de la aviación y aficionado irredento en su barrera de sol a los toros, a sus familias un abrazo con gran afecto, les vamos a extrañar.

Y el remate en su actuación en Valencia, el 17 de julio de 2022 Isaac Fonseca sumó un trofeo más a la espuerta, sea enhorabuena.