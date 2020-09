Rainbow 7 buscará hacer historia en Worlds LOL 2020

Rainbow 7, el equipo mexicano, sorprendió a todos al convertirse en el campeón en el torneo Clausura 2020, de la Liga Latinoamericana de League of Legends, al vencer 3-2 All Knights. Parece que no tienen límite

“Fue una final muy entretenida. R7 superó la expectativa de todos. Vino de menos a más. Hizo el trabajo largo para salir campeón, en cuartos de final se enfrentó al equipo Azul, en semifinal a Isurus Gaming y en la final a All Knights. Con trabajo y talento lograron clasificar”, comentó Nicolás Yentzen, gerente de equipos y jugadores de Riot Games Latinoamérica, en exclusiva a El Universal Deportes.

Con este resultado, los arcoíris ganaron su boleto al Campeonato Mundial de LOL (Worlds 2020), que inicia en su fase de play-in el viernes 25 de septiembre en Shanghai, China.



“R7 tiene lo necesario para estar peleando en el segundo lugar del grupo (de 5 equipos). Veo difícil que logre ser primero. Ojalá nos sorprenda a todos y rompan las predicciones. No será fácil. Los equipos de latinoamérica no han podido superar la fase de grupos. Por lo regular pasan los equipos chinos y japoneses”, señaló el gerente de equipos a El Universal Deportes.

Esto nos dice que el nivel de México y América Latina va creciendo con el paso de los años y eso se debe a que en nuestra región se han contratado a jugadores asiáticos con buen nivel, así como atletas europeos.

“El nivel de competencia incrementó. Esta temporada de LLA fue la más competitiva, la gente le llamó la liga de las sorpresas porque el equipo que iba en quinto o sexto, le podía ganar al segundo o al primero”, finalizó Nicolás Yentzen, gerente de equipos y jugadores de Riot Games Latinoamérica.