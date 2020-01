¿Quién fue Kobe Bryant y cuál fue su legado en la NBA?

Kobe Bryant (23 de agosto de 1978 - 26 de enero de 2020) será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA.

El fallecido basquetbolista tuvo una larga y exitosa carrera, que incluye cinco títulos de Liga, un MVP, dos MVPs en Finales y dos medallas de oro olímpicas.

Bryant destacó con sus habilidades desde que estaba en preparatoria, en la Lower Merion High School, en Filadelfia. El joven declinó varias becas de universidades prestigiosas y, con tan solo 17 años de edad, decidió irse a la NBA.

Los Hornets de Charlotte lo seleccionaron con el pick 13 de la primera ronda en el Draft de 1996; sin embargo, fue transferido a los Lakers de Los Ángeles, en uno de los movimientos más polémicas en la historia del deporte.

El impacto de Bryant no fue inmediato, pero con el tiempo se ganó su lugar en la quinteta. Con la llegada del entrenador Phil Jackson, el legado de la franquicia californiana aumentó.

Los Ángeles dominó a la NBA del 2000 al 2002, con tres campeonatos.

Cuando Kobe fue elegido por los Lakers seleccionó el dorsal 33, en honor a su padre; sin embargo, ese número ya estaba retirado por la leyende que dejó Kareem Abdul-Jabbar, por lo que se inclinó por el 8.

Después de 707 juegos, 16 mil 866 puntos y tres títulos, decidió modificar su camiseta al 24. ¿La razón? Nunca la confesó, pero sí habló de continuar el legado de Michael Jordan, quien vistió el 23.

En 2009 y 2010, después de varias críticas de que los Lakers no volverían a ganar en la Liga, los Lakers fueron bicampeones, con “Black Mamba” como la máxima figura.

