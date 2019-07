¿Quién es Cori Gauff, la tenista de 15 años que eliminó a Venus Williams?

Cuando Cori Gauff tenía nueve años, Serena Williams vivía una de sus mejores temporadas de su carrera. Ese 2009 ganó, en enero, el Abierto de Australia; en el verano se coronó en Wimbledon y cerró la temporada coronándose el Abierto de Estados Unidos.

Gauff veía por televisión un reflejo de lo que ella quería ser cuando creciera, porque Serena, al igual que su hermana Venus, eran afroamericanas, venían de una extracción de clase media y su padre les había instaurado una pasión por el tenis que las encumbró en la cima de la WTA.

Los padres de la niña decidieron imitar la estrategia de Richard Williams, el progenitor de Serena y Venus, quien detectó que tenían talento cuando eran unas niñas y luego, con disciplina férrea y entrenamiento, las pulió en canchas públicas de tenis. Luego, las inscribió en diferentes campamentos en la Costa Este de los Estados Unidos, como Pompey Park en Delray Beach, Florida.

“The kid is so good!”@CocoGauff has a little bit of everything #Wimbledon pic.twitter.com/0OgJ79JwEH

