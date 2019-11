Después de su victoria en el Gran Premio de México, Lewis Hamilton tiene una “sencilla” misión para amarrar esta tarde, en el GP de Estados Unidos, su sexto campeonato de Fórmula Uno.

Al piloto de Mercedes le es suficiente llegar en la octava posición para amarrar el título de F1. Su único “rival” que lo separa de la corona es su coequipero, Valtteri Bottas.

Si el finlandés, quien partirá desde la pole position en el Circuito de Las Américas, gana la carrera, a Hamilton le basta con la novena posición y la vuelta más rápida a su favor.

Leer también: Mercedes y su as en el GP de México

En caso de que Bottas rebase la bandera de cuadros en segundo lugar, automáticamente, el inglés es monarca de la F1, aunque no termine el GP.

Lewis Hamilton tiene 363 puntos, una diferencia de 74 sobre Valtteri, con 78 por disputarse en la temporada.

El GP de Estados Unidos arranca a las 13:10 horas, tiempo del Centro de México.

Esto necesita Hamilton para coronarse:

Octavo lugar para adelante, es campeón.

Si Bottas llega primero, el noveno sitio y la vuelta más rápida le da la corona.

Si Bottas es segundo, Lewis es campeón.



Valtteri Bottas must win to have any chance of stopping Lewis Hamilton winning the title on Sunday - and he starts the #USGP from pole, with his team mate 5th pic.twitter.com/u1V0mUoAoc

— Formula 1 (@F1) November 3, 2019