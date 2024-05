La azarosa vida amorosa de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las grandes estrellas de Hollywood y quien a lo largo de su carrera ha incursionado en distintas facetas: actuación, música, producción y el mundo empresarial, y en todas con gran éxito.

Pero no sólo los aspectos profesionales han sido motivo de noticia; desafortunadamente para ella, su vida privada también ha estado bajo el escrutinio público. El más reciente caso: su supuesta separación de Ben Afleck, con quien se casó en 2022 y que, de ser cierta, haría que J. Lo sume un divorcio más a su ya larga lista en la que están su primer esposo, Ojani Noa, con quien estuvo casada entre 1997 y 1998, y el bailarín Casper Smart, con quien tuvo una relación de 2011 a 2016.

Y en el tutorial, cómo lograr el estilo de J. Lo.

Su relación con Sean Diddy Combs

Jennifer mantuvo una relación de dos años, entre 1999 y 2001, con el músico Puff Daddy. Aunque fue considerada una de las parejas top del momento, su noviazgo fue tormentoso, al menos así lo dejó ver tiempo después la propia Lopez, al insinuar en declaraciones que el rapero la engañó constantemente, pero ella aguantaba porque estaba enamorada.

“Fue la primera vez que estuve con alguien que no era fiel. Estaba en esta relación donde estaba totalmente llorando, enloqueciendo, realmente puso mi vida en picada”, reveló en 2023 al extinto medio Vice.

En esa época, la pareja se vio envuelta en un escándalo criminal. Lopez salió absuelta, pero el rapero quedó detenido por portación de arma de fuego.

Boda fugaz

Luego, Jennifer se enfocó en su carrera musical y lanzó el disco J. Lo, de donde se desprende el sencillo “Love don’t cost a thing”. Precisamente en el video de esta canción es donde conoció al bailarín Cris Judd, con quien empezó a salir en secreto.

La confirmación de la relación se dio durante la alfombra roja de los Oscar de 2001 y para finales de septiembre llegó la inesperada boda. El cuento de hadas terminó dos años después cuando llegó el divorcio, aunque se sabía que desde 2002 estaban separados.

Tiempo después el coreógrafo comentó que su matrimonio terminó, entre otras cosas, porque Jennifer no supo equilibrar su vida profesional y personal.

El amor, ¿de a de veras?

Durante la separación de Cris, Jennifer se relacionó con Ben Affleck, a quien conoció mientras filmaban la película Gigli que, por cierto, es mala, pero gustó mucho al público. Durante el rodaje se dio el flechazo y comenzaron a salir.

Jennifer y Ben se convirtieron en la pareja del momento. La prensa y el público celebraron el amor entre ambas celebridades y bautizaron a la pareja como Bennifer. En esta época ella graba el video “Jenny from the block” y él aparece junto a ella en el clip musical; todo un suceso, pues en el video se retrata cómo ambos son perseguidos por los paparazzi, que no los dejaban ni a sol ni a sombra, tal como ocurría en la vida real.

Meses después, llegó la entrega del anillo, pero todo cambió repentinamente, cuando ya con fecha, invitados, locación y todo el show, la pareja anunció que siempre no se casaba y se canceló el compromiso.

La boda con mi mejor amigo

Durante su relación con Ben Affleck, Jennifer se consolida como cantante y show girl con una serie de presentaciones y conciertos de impacto por todo el mundo. Tras romper con Affleck, Jennifer se reencuentra con su colega y amigo, el salsero puertorriqueño-americano Marc Anthony, con quien había grabado el tema “No me ames”, en 1999.

La relación de amistad escala al enamoramiento y comienzan un noviazgo.

Para 2004, de nuevo Lopez llegó al altar en una ceremonia privada de tan sólo 40 invitados.

Tres años después la pareja recibió a sus mellizos Emme y Max. Aunque todo parecía ir viento en popa, en julio de 2011 anunciaron su separación.

Una nueva oportunidad en el amor

Mientras estaba casada con Marc Anthony, Jennifer conoció al beisbolista Alex Rodríguez, quien siempre se declaró fan de la originaria del Bronx. Tiempo después, ambos solteros, coincidieron y comenzaron a salir, al grado de empezar una relación a principios de 2017. Para mayo, durante la MET Gala, la pareja hace su debut ante el público y la prensa y confirman su noviazgo que se extendió hasta 2019, cuando él le propuso matrimonio con un tremendo diamante de 15 quilates, en las Bahamas.

Tal como sucedió con Ben Affleck, ya tenía lugar, invitaciones entregadas, menú y toda la fiesta lista y muy poco antes de la boda, la pareja anunció que siempre no se casaba. Esto se dio a conocer en abril de 2021, argumentando que preferían mantener su amistad y tomar caminos separados. Se rumoró fuertemente que el exbeisbolista le había sido infiel a la diva del Bronx y que, a su vez, Jennifer se refugió con un examor.

Una segunda oportunidad

Meses después de la cancelación de su boda, J. Lo confirmó que había regresado con su ex de hace 20 años, Ben Affleck, quien ya llevaba más de cinco años divorciado de la actriz Jennifer Garner, con quien se había casado en 2005 y con quien tuvo tres hijos.

La noticia, por supuesto, acaparó la atención, pues parecía que nos encontrábamos en la continuación de esta historia de amor.

Su debut oficial llegó durante la premier de la película The last duel en el festival de Venecia, cinta que quedó por supuesto opacada.

La pareja se comprometió en abril de 2022 y sorpresivamente, en julio de ese año, los actores llegaron al altar en Las Vegas. Después, celebraron una fiesta nupcial por todo lo alto, en la que Ben no parecía estar contento. Casi desde el inicio de su matrimonio se ha rumorado que él no es feliz y que ella ha tratado por todos los medios de hacer que su unión funcione, sin éxito. Los actuales rumores parecen confirmar una inminente segunda separación.

Hola, Gurú:

Soy muy fan de Jennifer Lopez y me encanta su estilo. ¿Qué debo hacer para replicarlo?

Corina

El estilo de J. Lo es body con, es decir, body conscious. Tiene una figura de infarto y la luce cada vez que puede. Sin embargo, no es necesario tener un cuerpo trabajado para replicar su estilo. Toma sus claves: su look es siempre sexy; siempre está bronceada; no le huye al brillo y al bling bling, pero sin llegar al exceso; no le teme a los escotes pero no enseña de más, y cuida que su maquillaje no sea exagerado. Nunca usa lipsticks de color intenso, sombras saturadas en los ojos, joyería facial ni delineador de fantasía. Sus beauty looks son siempre tendiendo a lo natural.

Si tomas en cuenta estas claves, tu estilo se parecerá en los puntos esenciales al de J. Lo.

Besos de Gurú, XOXO