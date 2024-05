Diego Prieto dice que se va de profe

Tras algún tiempo sin aparecer en público, el director general del INAH, Diego Prieto, volvió al ojo público ayer; lo hizo al lado de la titular del CONAHCYT, María Elena Álvarez-Buylla, en el evento de la firma del “Marco de colaboración para la investigación científica sobre antropología e historia”, un convenio que tiene como objetivo incentivar la investigación en estas disciplinas, refirieron ambos funcionarios. Prieto hizo énfasis en la “H” que ahora posee el CONAHCYT, y señaló que ambas instituciones comparten intereses. En más de una ocasión, don Diego mencionó al “CONACYT” sin “H”, para señalar cosas que se hacían mal en el pasado en materia de investigación. Y no sólo eso, Prieto indicó que es probable que vuelva a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para dar clases en nivel licenciatura, algo que ya habíamos reportado en estas páginas. “Si en octubre puedo regresar a la ENAH, me dedicaré a dar clases de licenciatura”, afirmó. ¿Estará anunciando que no será parte del segundo piso de la 4T? No lo sabemos, pero parece que él ya se armó su cuento por si las moscas.

El disidente de CANIEM

Expresidentes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana han firmado y han hecho pública una Carta abierta en la que llaman a cerrar filas en torno a la CANIEM y a apoyar sin fisuras los posicionamientos, amparos y acciones que emprenda en defensa de la industria. En la carta condenan “la cancelación arbitraria del programa de libros de texto para secundaria por parte de las autoridades educativas” y rechazan “cualquier intento de cancelar la aplicación de la Prueba PISA en México”. Todo muy bien, nos cuentan, pues la intención es cohesionar al gremio, sin embargo, de los ocho expresidentes de la CANIEM vivos, sólo uno se negó a firmar la carta, justo uno que, nos cuentan, tiene lazos muy firmes con la 4T, no sólo sanguíneos (porque su hermano trabaja al lado de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica), sino laborales, pues es uno de los asesores de Marx Arriaga en la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Se trata de Carlos Anaya Rosique, el mismo que el año pasado en un programa de televisión hacía escarnio y condenaba, junto con Taibo II, los libros de gran formato y pasta dura que editaba la neoliberal iniciativa privada. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com