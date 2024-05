Huracán triste, Azteca contento

Cada vez son mejores las Liguillas de futbol femenil en México. Estos días nos han hecho sentir tristeza, enojo, alegría, pasión, amor... Coraje.

Cuando mejor jugaba el Pachuca, cuando volvió a anotar un golazo, a los cuatro minutos Christina Burkenroad hizo uno para el Monterrey. Pocos minutos después, lo volvió a hacer, junto con Nicole Pérez (la jugadora más productiva del Clausura 2024).

Fue imposible para las Tuzas remontar y ganar el partido. Extraño, ya que todo pintaba para que el equipo de Charlyn Corral, Alice Soto y la arquera de Selección Este-phany Barreras llegara a la gran final de nuevo, contra el América.

Cada vez es más difícil ganar un partido en Liguilla. Se necesita máxima concentración, máxima velocidad, máximo esfuerzo, y los cinco sentidos puestos.

Por otro lado, la volante nacida en Rayadas —ahora con América— Aylín Aviléz se llevó el partido de vuelta contra Chivas, en los cuartos, y de nuevo estuvo imponiéndose en la semifinal frente a las Amazonas, dando buenos partidos, al igual que la goleadora Katty Martínez, además de la jugadora estrella del último encuentro, Sarah Luebbert.

Comenté hace unas semanas que Pachuca y América estarían en la gran final, pero me equivoqué. Ahí están con todo el merecimiento las Rayadas del Monterrey.

Imposible no vibrar, imposible no emocionarse, imposible no voltear a ver los magistrales goles de Soto, Luebbert, Kiana Palacios, Charlyn, Katty, los cuales vienen de jugadas elaboradas, entrenadas, de equipos grandes, de seleccionadas nacionales. Muy pronto seremos de las mejores Ligas del mundo.

Tendremos una de las mejores finales en la historia, con pronóstico reservado. El próximo lunes 27 de mayo tendremos a la nueva campeona del futbol femenil, en el Clausura 2024.