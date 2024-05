Políticos del PRI y del PAN se pronunciaron tras el asesinato de Dante Emiliano, menor de 12 años que fue baleado en la puerta de casa de su abuela.

En redes sociales, los políticos opinaron sobre el tema que indignó a la sociedad mexicana y coincidieron en reprochar dos cosas: la política de seguridad del gobierno mexicano y la falta de insumos en el hospital que fue atendido el niño.

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó sobre la presencia de la Guardia Nacional, el gobierno de Tabasco y que el partido Morena minimiza la violencia en el país.

Con hashtag exigen justicia en redes por Emiliano, niño de Tabasco. Foto: Captura de pantalla

Lee también “¡No me quiero morir!”: Dice menor de edad que fue baleado en Tabasco

El priista Roberto Madrazo lamentó el fallecimiento de Dante Emiliano y señaló la falta de medicamentos en el hospital al que fue trasladado, además de mencionar que una vez más hubo “abrazos para los criminales, balazos para las víctimas e impunidad para las autoridades”.

Lamento profundamente el asesinato de #DanteEmiliano el menor de 12 años que murió baleado en Paraíso, #Tabasco afuera de un hospital por falta de medicamentos. El menor recibió tres disparo tras defender a su madre de presuntos secuestradores.



No alcanzan las palabras para… — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) May 22, 2024

La diputada panista Paulina Rubio expresó que el asesinato de Dante Emiliano “es la imagen más dolorosa que he visto circular en México, y nos debiera doler a todos por igual”.

No voy a compartir las imágenes de el niño que por defender a su madre fue baleado en Tabasco, pero diré que es la imagen más dolorosa que he visto circular en México, y nos debiera doler a todos por igual. — Paulina Rubio (@PaulinaRubioFdz) May 22, 2024

La panista Josefina Vázquez Mota expresó que Emiliano falleció porque la violencia lo alcanzó y también señaló que en el hospital de Tabasco no tuvieron los recursos para atenderlo como necesitaba.

No podemos seguir viviendo en un país que le falla a las niñas y los niños.



Emiliano de 11 años falleció porque la violencia lo alcanzó, recibió heridas de bala por defender a su madre y en el hospital en Tabasco no tuvieron los recursos para atenderlo como necesitaba.



¡Basta… — Josefina Vázquez Mota (@JosefinaVM) May 22, 2024

Enrique de la Madrid calificó el hecho como desgarrador e indignante y resaltó que los mexicanos vivimos en riesgo todos los días, pero “en Palacio Nacional dicen que la violencia disminuyó.

Es desgarrador e indignante saber de historias como la de Emiliano, un niño de 11 años de Tabasco que recibió un balazo en el abdomen al defender a su mamá de ser secuestrada. En el suelo, Emiliano grita: "No me quiero morir".



Los mexicanos vivimos en riesgo todos los días,… — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) May 22, 2024

Lee también Mujer de la tercera edad es detenida en Tamaulipas por intentar vender un bebé en 95 mil pesos

El senador Julen Rementeria refirió que no faltará quien salga a solidarizarse con el gobierno mexicano.

Terribles imágenes circulan por el asesinato de un menor de edad que fue baleado por defender a su madre de un secuestro.



Ocurrió en Paraíso, Tabasco. "No me quiero morir", se escucha gritar al pequeño quien lamentablemente murió por falta de atención.



Imposible que algo así… — Julen Rementeria (@julenrementeria) May 22, 2024

“¡No me quiero morir!”: Dice menor de edad baleado en Tabasco

Un menor de 12 años perdió la vida luego de recibir tres impactos de bala en la puerta de casa de su abuela, sin que se conozcan quién y cuáles fueron los motivos por el que lo asesinaron.

De acuerdo al reporte policiaco, Dante Emiliano se encontraba el martes por la tarde en el domicilio de su abuelita, ubicado en la calle 8 de octubre en el municipio de Paraíso cuando recibió una llamada y salió del lugar, pero en la puerta ya lo esperaba una persona quien le disparo en tres ocasiones con un arma de fuego.

Lee también Gobierno viola datos personales y queda impune; INAI le abre 505 expedientes

Su madre Claudia Nely Hernández Estrada refirió que ella no se encontraba en el domicilio donde su pequeño fue baleado, si no solo su abuelita, pero ella no alcanzó a ver quién fue la persona que disparó en tres ocasiones y que le provocaron la muerte al pequeño Dante Emiliano.

Una versión extraoficial menciona que Dante Emiliano fue atacado a balazos cuando intentó defender a su mamá de ser secuestrada, no obstante, la versión oficial de EL UNIVERSAL indica que la madre del menor no estaba en el domicilio cuando el pequeño fue agredido.

Lee también Dealers acribillan a quinceañero cuando regresaba de ver a su novia en CDMX, ya estaba amenazado





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr