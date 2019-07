Novio peruano motiva a atleta mexicana en Panamericanos

Esta era la competencia para Ana Zulema Ibáñez, desde hace tres años la esperaba, y por motivos muy especiales.

La mexicana es novia, desde hace tres años, del taekwondoín peruano Hugo del Castillo, quien también compitió en poomsae pero por equipos mixtos.

“Sí, desde hace tres años ando con él, y por eso esperaba con ansias estos juegos, para poder verlo, compartir todo con él, y qué bueno que también allá ganado (bronce)”, dijo la competidora mexicana.

A pesar de tener tres años ya de relación, no piensa casarse ni nada por el estilo, “estoy muy chiquitita aún (20 años), no, hasta ahora todo va bien, me encanta él, y la cultura peruana, pero cada cosa en su tiempo…”.

Hasta los papás están de acuerdo con la relación: “Sí, Hugo es un buen muchacho, y lo mejor es que se dedican a lo mismo. Ha sido una gran motivación para ella venir aquí y competir junto a él”.