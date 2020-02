A lo largo de su carrera, Nick Kyrgios ha encarnado la nada usual imagen de un tenista con comportamiento poco político.

Según recuerda, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, no es algo que comenzó a caracterizarlo hace poco tiempo.

"He sido así desde que tenía 10 años", relata, pensativo por el cuestionamiento sobre el personaje que ha forjado con una raqueta, arranques de ira y declaraciones extravagantes.

La percepción de villano que muchos tienen de su persona parece no incomodarlo, aunque tampoco la adopta como realidad.

"Cada quién decide cómo lo llama, pero no soy un chico malo", sentencia, consciente de que su carácter es atípico en el deporte blanco.

A pesar del 'mal genio', el talento del australiano le ha permitido vivir los últimos años englobado en el grupo que, algunos piensan, sucederá —y hará olvidar— al denominado 'Big Three' en la cima del tenis. Y, con 24 años de edad, no deja de ser un aspirante, aunque opta por no incluirse.

"Roger, Rafa y Novak son campeones, y yo sólo voy a intentar algo distinto", adelanta, para quienes insisten en que la exigencia hacia sus resultados debe ser más rigurosa.

Es que, quizá, Kyrgios es el único tenista que figura en el selecto grupo de promesas sin haber entrado en el Top 10 del Ranking en algún punto de su carrera.

De cualquier forma y aunque hoy está en el vigésimo tercer peldaño de la ATP, a él no le preocupa poseer un sitio en lo más alto. De hecho, resume sin tapujos: "No creo estar entre los mejores; sólo soy diferente".