Erik Spoelstra, entrenador del Heat, lloró por 30 segundos, tras perder en Las Finales de la NBA por los Lakers de Los Ángeles (4-2, la serie).

El estratega, con dos anillos de campeonato en su historial, no pudo de la emoción cuando le preguntaron lo que significó estar en la burbuja de Orlando por tres meses, debido a la pandemia de Covid-19. “Primero que nada, felicidades a los Lakers”, dijo, al concentrar sus emociones.

“Este ha sido un año sin precedentes. No obtuvimos el resultado final que queríamos, pero estos serán recuerdos de por vida que tenemos juntos. Estás en este negocio para poder estar rodeado de personas como éstas”, añadió Spoelstra.

El Heat cayó este domingo por noche 106-93, en el duelo que concluyó con LeBron James –su jugador en Miami durante los campeonatos de 2012 y 2013–.



Erik Spoelstra wiping away tears for over 30 seconds before starting his first answer post-game. pic.twitter.com/japm0ctsht

— Will Manso (@WillManso) October 12, 2020