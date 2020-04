El documental The Last Dance ha servido para que muchas personas involucrada a los Bulls de Chicago abran su propio baúl de recuerdos y aunque muchos no están retratados en la serie, han tomado protagonismo.

La actriz Carmen Electra mantuvo una relación con Dennis Rodman que aunque fugaz, caminó hasta el altar de una capilla en Las Vegas en 1998. La modelo de Playboy señaló que ver las imágenes de los Bulls hizo recordar a su exmarido, un miembro distinguido del equipo reconocido como una dinastía.



Electra habló con Los Angeles Times sobre el documental. Dijo que verlo fue una experiencia emocional que la hizo querer "levantarse y animar" y que "ver a Dennis en la cancha me hizo llorar".

También señaló que parte del cortejo de Rodman implicaba un viaje sorpresa a las instalaciones de práctica de los Bulls que incluía paletas de hielo y sexo "en todo el maldito lugar".

“Un día, cuando los Bulls tuvieron un mal día de práctica, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí", dijo Electra. “Me vendará los ojos y nos subiremos a su motocicleta. Cuando finalmente me quita la venda, estamos parados en las instalaciones de práctica de los Bulls, en la canchal. Era una locura, como dos niños en una tienda de golosinas.

“Estábamos comiendo paletas del refrigerador y prácticamente teniendo sexo en todo el maldito lugar, en la sala de fisioterapia, en la sala de pesas. Obviamente en la cancha.

Electra fue sincera sobre su apogeo de fiesta en sus 20 años con Rodman. Ella habló sobre el comportamiento errático de Rodman mientras recordaba momentos como ser invitada a la celebración del vestuario de los Bulls después de su victoria en las Finales de la NBA de 1998 sobre el Jazz .

"Dennis me dio su camiseta, siempre estaba arrojándola a los fanáticos", dijo Electra. “Fui llevado al vestuario muy rápido, y de repente estoy allí con los muchachos.

“Michael Jordan está abriendo botellas, me están echando champán por la garganta, en el pelo y en la ropa. Me sentí honrado de que me permitieran entrar allí ”.

Entonces, aunque la relación de Electra y Rodman fue tumultuosa e involucró un incidente en un hotel de Miami en 1999 que los vio a ambos arrestados por agresión , parece que sus recuerdos de Rodman son abrumadoramente cariñosos.