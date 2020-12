Mexicanos nadan por la marca A para Olímpicos

Este miércoles inicia el campeonato Brasileño de Natación, evento que se llevará a cabo en las instalaciones del club Vasco Da Gama-R, en Río de Janeiro. Una competencia clave para los nadadores mexicanos que buscan dar marca A para clasificarse a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Uno de esos nadadores es Jorge Iga, quien está a 12 centésimas de lograr ese boleto a los Olímpicos en los 200 metros libre (el jueves 10) y quien platicó de lo importante que era para este grupo (15 deportistas y tres entrenadores) regresar a la actividad en un año muy complicado por la pandemia.

“Es algo muy importante para nosotros, porque se trata de un alto nivel de competencia internacional”, comentó desde Brasil. “Vale la pena estar aquí justo por eso, porque tenemos que competir; desgraciadamente, no tuvimos apoyo de la Federación o Conade, pero el dinero de nuestras becas se invirtió en el viaje y este torneo nos ayudará a saber en dónde estamos, qué tenemos que mejorar, así que es algo positivo y tratar de dar una oportunidad para dar una marca olímpica”.

El multimedallista por México en los Centroamericanos de Barranquilla 2018 y los Panamericanos de Lima 2019 añadió que una vez que dieron negativo en sus pruebas PCR hechas a su llegada a Río de Janeiro, entienden la necesidad de cuidarse.

“Somos responsables y entendemos que hay riesgos por el viaje, pero no es un viaje de placer. Creo que la recompensa le gana al riesgo, y estaremos con todas las medidas posibles”.

Del hecho de haber parado su actividad por meses, añadió que “seis meses que no nadé no me van a afectar 18 años de trabajo”, en busca del boleto a Tokio.