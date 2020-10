Mercedes apunta a otra corona en la Fórmula 1

A partir de este fin de semana, Mercedes necesita una combinación de resultados para coronarse en el campeonato de constructores.

Con Red Bull como el único rival que puede inquietarle, el equipo alemán está muy cerca de extender su legado en la Fórmula Uno.

Mercedes lidera actualmente el campeonato de Constructores de la F1, con 180 puntos por encima de los austriacos. Con una puntuación máxima del equipo de 44 unidades durante una carrera (25 por la victoria, 18 por el segundo y uno por la vuelta más rápida), deja un total de 264 puntos en la tabla. Entonces, con un máximo de 220 disponibles después del GP de Portugal, las flechas plateadas necesitan 40 más que Red Bull, para coronarse por séptima campaña consecutiva.

Esto significa que Mercedes puede amarrar su séptimo campeonato con un victoria, un segundo lugar, con vuelta más rápida y que Red Bull no sume cuatro puntos.

Un triunfo, mezclado con un segundo lugar, también les funciona, siempre y cuando los austriacos no firmen tres. Si Mercedes obtiene un doble podio con un auto en el medio, Red Bull tiene que anotar un punto para extender. Si no suma, Mercedes se corona con un primer y tercer lugar.