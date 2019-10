Max Verstappen perdió la pole position del Gran Premio de México, por no bajar la velocidad de su monoplaza después del accidente de Valtteri Bottas, de Mercedes.

El piloto de Red Bull fue el más veloz durante la clasificación; sin embargo, la Fórmula 1, tras analizar lo sucedido y escuchar las palabras del propio holandés, lo sancionó.



(Leclerc, izquierda, quedó en la pole position. Foto: AFP)

El reporte de la F1 señaló que Verstappen perdió tres posiciones en la parrilla de salida, por lo que partirá desde el cuarto sitio, lo que mueve a los Ferrari, Charles Leclerc y a Sebastian Vettel, a la primera línea.

Valtteri Bottas se impactó sobre el muro de la última curva del Autódromo Hermanos Rodríguez, durante la vuelta final de la clasificación del Gran Premio de México. El finlandés salió intacto.

A nightmare end to qualifying for Valtteri Bottas!

But thankfully he is okay #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/TakzoATo2i

— Formula 1 (@F1) October 26, 2019