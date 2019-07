Los Capitanes de la CDMX se internacionalizan

Como parte de la pretemporada, Capitanes de la Ciudad de México participará en el NBA G League International Challenge que se llevará a cabo del 18 al 22 de septiembre de 2019 en Montevideo Uruguay.

"Para nosotros es un orgullo poder competir con equipos tan fuertes como San Lorenzo (Uruguay), Flamengo (Brasil), el Bayern Munich (Alemania), así como los equipos Élite de Uruguay y de G League. Para nosotros es importante que los jugadores puedan tener estas oportunidades que sin duda elevan nuestro nivel competitivo", explicó Moisés Cosío, presidente de Capitanes.

El torneo comenzará con tres días de juegos por grupos, culminando en una semifinal de cuatro equipos y el campeonato entre los dos mejores equipos. El NBA G League International Challenge se transmitirá en vivo en Uruguay por Antel en Vera TV y en el portal y apps Vera+.

ROL DE JUEGOS

Miércoles – sept. 18

18:30 JUEGO 1/GRUPO A: FC Bayern München x C.R. Flamengo

20:45 JUEGO 2/GRUPO B: NBA G League Elite Team x Capitanes de Ciudad de

México

Jueves - sept. 19

18:30 JUEGO 3/GRUPO A: C.A. San Lorenzo de Almagro x FC Bayern München

20:45 JUEGO 4/GRUPO B: Elite Team de Uruguay x Capitanes de Ciudad de Mexico

Viernes - sept. 20

18:30 JUEGO 5/GRUPO A: C.R. Flamengo x C.A. San Lorenzo de Almagro

20:45 JUEGO 6/GRUPO B: NBA G League Elite Team x Elite Team de Uruguay

Sábado - sept. 21

18:30 JUEGO 7: Semifinales: 1 er lugar Grupo A x 2 do lugar Grupo B

20:45 JUEGO 8: Semifinales: 1 er lugar Grupo B x 2 do lugar Grupo A

Domingo - sept. 22

16:00 JUEGO 9: Finales (medalla de Bronce): 2 do lugar Juego 7 vs. 2 do lugar Juego 8

18:30 JUEGO 10: Finales (medalla de Oro): Ganador Juego 7 vs. Ganador Juego 8