Lewis Hamilton enseña a su perro a andar en patineta

Si haya algo que le encanta hacer a Lewis Hamilton cuando tiene tiempo libre es pasarla con su perro Roscoe.

Este bulldog llegó a la vida del volante de Mercedes en el 2013 y desde entonces han pasado muy buenos momentos juntos.

Incluso Roscoe es toda una celebridad y se ha revelado que hasta tiene un salario.



Pero ahora el momento emotivo de Hamilton junto a su entrañable amigo de cuatro patas fue sobre una patineta.

Lewis lo montó sobre una de ellas y le empezó a enseñar a andar, cosa que logró porque durante algunos segundos el perro se mantuvo sobre la patineta en movimiento, mientras Hamilton se mostraba con mucha alegría.

lewis flying over the moon cause roscoe stayed on the skate for more than 2 secs pic.twitter.com/KizYE0AS3B

— sof (@purplealbumm) July 12, 2022