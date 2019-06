Leclerc se queda con la pole en Austria; 'Checo' arrancará en el sitio 16

El monegasco Charles Leclerc de Ferrarri tuvo un buen día en el Red Bull Ring y se quedó con la pole position, con lo que arrancará en el primer sitio del Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno, mientras que el mexicano Sergio Pérez tuvo otro día complicado y arrancará desde el sitio 16.

El esfuerzo en los últimos minutos de la prueba, en el tercer sector, no le alcanzó a “Checo” Pérez para superar el corte y disputar la Q2, por lo que se conformó con el puesto 16 en la parrilla de salida.

La diferencia fueron 22 milésimas de segundo para que el conductor jalisciense, una vez más, se quedara con un sabor amargo en una clasificación de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.



He's bagged his second pole, now can he get his first F1 victory #AustrianGP https://t.co/7197GyZSs8

— Formula 1 (@F1) 29 de junio de 2019