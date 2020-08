LeBron James insulta a Trump y jugadores de la NBA y NFL reaccionan 

Después del boicot por parte de jugadores de los Bucks, que obligó a la NBA a posponer los juegos de este miércoles, estrellas del deporte estadounidense reaccionaron en redes sociales.

El más llamativo fue LeBron James, figura de los Lakers de Los Ángeles y uno de los portavoces más importantes en la liga, quien insultó a Donald Trump.

“Que se joda este hombre. Demandamos un cambio. Estoy harto de esto”, publicó The King en Twitter.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

El mandatario, horas antes, tuiteó que había platicado con el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, sobre las protestas en el estado, tras los disparos de miembros de la policía por la espalda al ciudadano afroamericano Jacob Blake. “No apoyaremos los saqueos, los incendios provocados, la violencia y la anarquía en las calles estadounidenses. Mi equipo acaba de hablar por teléfono con el gobernador Evers, quien acordó aceptar asistencia federal”. Otras estrellas, como DeMar Rozan, Donovan Mitchell y Jamal Murray, levantaron la voz. Después, incluso, jugadores de la NFL se unieron a las protestas.

Respect to the guys in the Bucks locker room. Taking a stand for what they believe in and for justice! https://t.co/mLKURgaqiO

— Devin&Jason McCourty (@McCourtyTwins) August 26, 2020