Lance Armstrong sobre su dopaje: "no cambiaría nada"

Lance Armstrong no se arrepiente de haber usado EPO, un esteroide que mejoraba el rendimiento físico, con el que se ayudó a ganar siete títulos del Tour de Francia y de los que posteriormente fue despojado.

En una entrevista con la cadena estadounidense NBC Sports, el exciclista reconoció que no cambiaría nada de lo que hizo cuando representaba al equipo U.S. Postal.

“Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. No era legal, pero no cambiaría nada, ya sea perder un montón de dinero o yendo de héroe a villano", señaló.

Armstrong fue demandado por una suma de 100 millones de dólares por el gobierno estadounidense por darle mala imagen y defraudar a una compañía de gobierno (el U.S. Postal, que era el servicio postal estadounidense y que tenia un equipo que participaba en diferentes competencias internacionales de ciclismo), pero al final sólo pago 5 millones.



"No cambiaría la forma en que actué", se contradijo Armstrong. "Quiero decir que lo haría, pero esta es una respuesta más larga. Principalmente, no cambiaría las lecciones que aprendí.

Aprendo de todas las lecciones si no actúo de esa manera. Si solo me hubiera dopado y no hubiera dicho nada, nada de esto habría sucedido. Nada de eso. Pedí, pedí que vinieran por mí", dijo.

