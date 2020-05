Lance Armstrong se desnuda en su documental

Múltiples confesiones son las que realizó el ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, en un documental transmitido por ESPN.

El múltiple campeón del Tour de Francia contó varias historias en torno a su carrera y las consecuencias que acarreó el haber confesado que se dopó durante varios años.

Dijo que pasaron cinco años desde que aceptó su trampa, "para que alguien me insultara. Estaba en un bar, y me salí no sin antes avisar que yo pagaba su cuenta. Les mandé todo mi amor".



Armstrong destacó que no tuvo una vida sencilla, su mamá se embarazó de el cuándo solo tenía 16 años, así que los problemas llegaron en cascada.

A los 15 años de edad comenzó a competir en triatlón, pero también comenzaron las trampas pues falsificó su acta de nacimiento. A los 17 empezó a practicar sólo en bicicleta.

A los 21 años fue la primera vez que se dopó, era 1993 y ese mismo año fue campeón del mundo.

En el documental aparece fugazmente el ciclista mexicano Raúl Alcalá, y a fallecido que participó en varias Tour de Francia.

En 1996 empezó a trabajar con el doctor Ferrari, a quien se lo presentó el belga Eddy Merckx, quien fue el que lo introdujo el mundo del EPO.

El estadounidense también narró cuando le dijeron que tenía cáncer testicular..

"No quería ir al doctor hasta que un día escupí tanta sangre que fue a verlo ahí me dijeron del cáncer".

Armstrong venció el cáncer pero para eso pasó por quimioterapias y hasta cirugías en el cerebro.

El ciclista confesó que en 1996 fue el único año en qué tomó hormona de crecimiento y piensa que eso derivó en su cáncer.

