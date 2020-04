Lady Shani enfrenta con valentía el regreso al cuadrilátero

Lady Shani no recordaba bien cuándo había sido la última vez que subió a un cuadrilátero a luchar. Pero volver al enlonado la tiene emocionada y lista para ser de nuevo una superhéroe para sus seguidores.

Pasaron varias semanas desde que la pandemia del Covid-19 detuvo las funciones, así que el reto de pisar esta noche al ring será parecido a la primera vez, siendo parte del evento a puerta cerrada con el que la empresa Triple A retomará sus actividades.

“Es curioso porque nunca te imaginas que será la última vez en mucho tiempo, no lo veía venir”, compartió. La adrenalina no le deja espacio al temor de un posible contagio por el Covid-19. Es valiente.

“Sé que todos estamos sanos, nos hemos cuidado y hemos tomado las medidas requeridas, así que no cabe el temor mental, confiamos en nuestra responsabilidad, en la empresa. El temor mental jamás existe para nosotros, somos personas que somos una imagen, como los superhéroes para otras personas y lo tenemos que transmitir”.

Ha tratado de ver la contingencia de forma positiva, “extraño todo pero he aprovechado para descansar el cuerpo, hacer cosas que muchas veces no tengo tiempo. Sanar de muchas formas en familia”.

Aprendió a valorar lo que muchas veces sentía que no iba a cambiar.

“Es un llamado de atención para todos, valorar hasta el hecho de ser libres y andar en la calle sin peligro. Ahora que hay tiempo, he estado en contacto con los seguidores, es algo que nos ayuda a todos, hay personas que la están pasando peor que otras. Apoyarnos unos a otros para salir adelante, es un sentido de responsabilidad que tengo como figura pública”.

Será la primera vez que luche sin gente y la aguarda feliz, “sobretodo porque es algo que deseamos. No he dejado de entrenar y me siento preparada para darlo todo, es una gran responsabilidad, además porque es una lucha en mano a mano, mucho más exigente y que nos van a ver en todas partes, así que debemos darlo todo. También está la tensión de no tener la motivación e interacción con el público”.

La estrategia será imaginar que la gente está ahí, apoyándola, “y espero tener un desempeño a la altura de lo que la empresa busca”.