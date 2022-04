La violencia en Querétaro asustó a todo el deporte en México: Horacio de la Vega

Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, aceptó que los hechos violentos en Querétaro: "No solo asustaron al futbol, sino que asustó a toda la industria deportiva del país".

Debido a esto, el directivo indicó que si que en el béisbol, "el ambiente puede ser un poco más sano, porque es un juego en el que van las familias enteras, no hemos dejado de actuar para prevenir cualquier cuestión que pueda suceder".

No se han tomado prevenciones en cuestión de evitar venta de cerveza, "hay por tradición, algunas plazas en las que se deja de vender cerveza a partir de la séptima entrada y a veces es cuestión de conciencia la misma gente que sabe que si sale del estadio con unas copas encima, puede meterse en problemas con las autoridades".

Así que la violencia, "es un tema del que no podemos abstraernos, porque si lo descuidamos puede pasar lo que ha sucedido en el futbol ".



Mientras que la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá, también compartió su punto de vista al respecto de la violencia en el deporte.

La exclavadista, dijo que urge que la afición del futbol mexicano debe de entender que se tiene que respetar al futbolista, al aficionado y a las leyes, para que no se llegue a la situación de tener que negar la entrada a los estadios por el tema de la violencia. Aumentar las penas no será suficiente si no hay la suficiente prevención del tema.