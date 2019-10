Kawhi Leonard entrena con Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger y el jugador de basquetbol, Kawhi Leonard protagonizan un comercial en el que anuncian la nueva película de Terminator.

El video se emitirá durante la cobertura de la NBA que comienza una temporada hoy con dos grandes duelos.

La temporada de la NBA comienza y para celebrar Paramount Pictures se divirtió un poco. La NBA y la compañía de películas se unieron para un lugar especial para promocionar "Terminator: Dark Fate".

La promoción también presenta cameos del actual compañero de equipo de Leonard, el jugador de Los Angeles Clippers Paul George y la estrella de "Terminator: Dark Fate", Linda Hamilton.

El equipo campeón de la NBA 2019, debutará en el primer partido de los Toronto Raptors contra los New Orleans Pelicans y los Clippers harán lo mismo frente a los Lakers de Los Angeles.

"Terminator: Dark Fate" se estrena el 1 de noviembre.



We’ve got a new terminator in LA. #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/LRKVKCsaub

— Arnold (@Schwarzenegger) October 22, 2019