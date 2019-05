Jhony Corzo se visualiza en Tokio 2020

Si antes de 2017 no habías escuchado hablar de Jhony Corzo era porque el surf en el país no era considerado más alla de una actividad recrativa o vacacional.

Pero a partir de ese año, Corzo y el Comité Olímpico Internacional (COI) se encargaron de poner a este deporte en la agenda de México y otras naciones que pelearán por lugares para Tokio 2020, primeros Juegos en los que el surf entregará medallas.

Para Jhony, el camino a Tokio comenzará en Lima, donde competirá en los Juegos Panamericanos, que repartirán cuatro lugares para la justa olímpica.

“Desde niño siempre he sido un enamorado de representar a México. No pensaba que el surf podía estar en los Juegos Olímpicos, pero desde que se hizo oficial he trabajado para tratar de llegar a ellos”, declaró Corzo.

El oaxaqueño en 2017 levantó la bandera mexicana del surf, al conseguir el campeonato de los Juegos Mundiales de Surf cuando apenas tenía 18 años.

La actuación de Jhony en las costas francesas aquel año fue una victoria alentadora para la comunidad del surf en México.

“La verdad es que desde que se consiguió ese resultado, hemos tenido un mayor apoyo por parte de las autoridades del deporte, que ya ven al surf como una disciplina que realizan atletas”.

Aunque muchos surfistas consideran que la introducción de su deporte al programa olímpico restará parte de su esencia y libertad, Corzo analiza que los Olímpicos de Tokio serán un trampolín para que más personas se enamoren y se suban a una tabla para tomar olas.

“No estoy de acuerdo con eso, creo que el surf es practicado por grandes atletas y merecemos ese reconocimiento”, explicó.

Corzo asistirá a Lima 2019 con el séptimo puesto de la siembra continental en la categoría open.

Antes de viajar a Perú, el mexicano se enrolará en la primera fecha de la Surf Open League, que se llevará a cabo en Acapulco y le servirá como preparación en búsqueda de su medalla continental.