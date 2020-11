Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio de Emilia-Romanga y amarró el séptimo campeonato de Constructores de la Fórmula Uno para Mercedes.

El podio lo completó Valtteri Bottas (Mercedes) y Daniel Ricciardo (Renault). El tercer puesto pudo ser para el mexicano Sergio Pérez, pero una estrategia de Racing Point lo mermó al sexto lugar en el Autódromo Enzo e Dino.

Para Hamilton, otro récord, al ganar en 29 circuitos durante su trayectoria dentro de la F1. Las flechas plateadas igualaron a Lotus, con siete títulos; el equipo alemán los ha conseguido de manera consecutiva (de 2014 a 2020), algo inédito en la máxima categoría.

Fue el Gran Premio que sustituyó al de la Ciudad de México, debido a la pandemia de Covid-19, y con mucha pelea entre los volantes, sobre todo en la recta final.

Cuando la estrella de Red Bull, Max Verstappen, por fin rebasó a Bottas, en el tercer cuarto de la carrera, una goma se le rompió y le dejó fuera del Gran Premio.

La ponchadura en el neumático trasero de Verstappen, le abrió la puerta al mexicano del podio, con 12 vueltas por recorrer en Imola. El incidente del holandés forzó la aparición del safety car, por lo que Checo pasó a los pitts, bajo indicación de Racing Point, para cerrar a toda velocidad.

Sin embargo, un accidente de George Russell (Williams) extendió el tiempo de pausa y se complicó la labor para el tricolor, con apenas seis vueltas por recorrer. Fue una batalla con Alexander Albon (Red Bull), Charles Lecrerc (Ferrari), Daniil Kvyat (AlphaTauri) y Daniel Ricciardo (Renault).

Pérez sólo pudo rebasar a Albon y se quedó con un amargo sexto puesto, cuando arrancó undécimo y pudo terminar tercero.

La próxima agenda será en Turquía.

HAMILTON WINS!!

He takes victory #93 at the Emilia Romagna Grand Prix

Bottas second, with Ricciardo coming home P3!#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/mbmydh8EOf

— Formula 1 (@F1) November 1, 2020