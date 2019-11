Ana Gabriela Guevara negó tajantemente que la Conade, organismo que dirige, haya solicitado cinco mil 200 millones de pesos a la Cámara de Diputados, cómo se anunció hace unas semanas.

"Nosotros nunca pedimos. Esa es información falsa de la Cámara de Diputados. No existe un registro oficial ni una carta de Conade que especifique que pedimos esa cantidad. Es falso, se convocó a una reunión por parte de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, pero en la reunión previa, el presidente fue muy enfático en que no quería que fuéramos a gestionar recursos a la Cámara. Yo lo sabía desde el principio, sabíamos que no iba a haber más dentro del paquete económico", señaló.

De acuerdo con la dirigente, los dos mil 783 millones de los que dispondrán en 2020 no serán sólo su única fuente de recursos, sino más que suficientes para sacar adelante el año olímpico.

Sin embargo, Guevara no sabe aún qué suma destinará a la justa de Tokio. "La cantidad de determinará a partir de la delegación que va a asistir. "Es un presupuesto mayor y ojalá empiece a fluir temprano y empiece a llegar a los atletas lo antes posible. Hemos comprometido desde este año gran parte de lo que van a ocupar", dijo.

Con respecto a los estímulos, la medallista olímpica insinuó que se recargará en la estrategia del presidente, que consiste en recaudar a partir de lo que se confisque al crimen organizado.

"Es muy buena noticia el anuncio del presidente de que va a disponer de recursos para que los atletas tengan mucho más entusiasmo. Con la sorpresa que dio para Panamericanos, no quiero pensar lo que piensa para Juegos Olímpicos", declaró.

"Los recursos pueden ser infinitos, propiedades y cualquier cantidad de cosas en almacenes. El 20 pinta bastante bien", añadió, aunque admitió que si se quisiera modificar el formato de entrega, sería al criterio de Andrés Manuel López Obrador, quien tendría que ejecutar el trámite para que pase a ser un proceso oficial.