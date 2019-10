Guerra de estilos, en busca de la final de la ‘Gran Alternativa’ 2019

Tres participaciones en la ‘Gran Alternativa’ le han dado a Titán la experiencia suficiente para recomendar a Súper Astro no presionarse y dejarse llevar por su calidad para sacar una buena lucha hoy en la Arena México, como parte de la segunda eliminatoria del certamen.

“Pedirle que no se ponga nervioso es irreal, porque yo siento eso en cada lucha. Le recomiendo disfrutar cada momento y olvidarse de todo, para dejar un buen 'sabor de boca' en la afición. No soy de dar indicaciones a un luchador, respeto el estilo de mis aliados”.

Como padrino acompañó en el 2017 a Stigma, antes subió dos veces como novato, así que “más que el triunfo, lo que buscamos es dejarle a la gente nuestros nombres bien presentes, es más importante que ganar el trofeo”.

Entonces, le ofrece libertad al heredero del ‘Dado de Oro’ para sorprender a todos, “estamos libres de hacer nuestra labor sobre el ring, quiero que le ponga confianza a su trabajo para ser rivales fuertes para todos. Saben que deben tener cuidado con nosotros”.

Apoyo que abraza el joven esteta, “me siento emocionado por este reto. Hacer dupla con una estrella de talla internacional es muy grato. Venimos preparados mentalmente para agradar al público, es una catapulta muy grande y nadie sabe lo que puede pasar después de un torneo como este”.

De los rivales no se ocupa mucho, “sé de lo que son capaces y encarar a los padrinos me emociona. Lo quiero disfrutar”.

Debutó en este torneo como Palacio Negro, apadrinado por Averno (2011). Con su actual personaje participó en las ediciones de 2012 y 2017.

POR LA SORPRESA

Otro que no se asusta ante este tipo de retos es el Valiente, quien guiará a su quinto novato en esta competencia, esta vez, el elegido se llama Star Jr., un elemento con el que se identifica el experimentado esteta. “Su calidad es indiscutible y los estilos se acoplan, pienso que vamos a formar una pareja increíble”.

Ganar está en el radar del científico, y sabe que cuentan con el talento para lograrlo. “En la lucha libre no eres el mejor o el peor, y si una pareja se acopla puede ser difícil de detener. Si nos ven como el 'caballo negro', aceptamos la oportunidad. Es un compromiso pero nunca un sacrificio, es un placer demostrar que puedo llevar de la mano a los nuevos luchadores rumbo a sitios estelares”.

A quien tacha a su aliado de un luchador que se ha estancado en las batallas preliminares, les responde seguro de lo que habla. “El tiempo es el más sabio, las oportunidades llegan en el momento adecuado. No siempre gana el que se lleva el torneo, así que lo importante es mostrar el desarrollo que ha tenido”.

Y el novato no se esconde ante la oportunidad. “Voy bien apadrinado, es una de las mejores opciones que pude tener. El hambre de ganar este torneo puede llevarme lejos en la eliminatoria. El sueño de cualquier luchador es entrar al CMLL, después viene ser un estelar, pero para lograrlo hay que sacrificarse y dejarlo todo, sigo aprendiendo y me siento preparado para este reto”.

Será su tercera aparición en la 'Gran Alternativa' y confía en que sea 'la buena' para su carrera. “Tengo en la mente de llegar muy lejos, necesito dar el brinco mental para poder encarar este tipo de eventos al mil por ciento. Mi única ventaja es que entreno todos los días en busca de mi sueño y que llevo como pareja a un luchador distinto. Con la experiencia necesaria para buscar el pase a la final”.

SIN PRESIÓN

Tal vez una de las parejas que llega con menor presión al evento, sea la integrada por el Ángel de Oro y Sonic, quien tendrá como padrino a uno de sus ídolos en los encordados.

El integrante de la dinastía Chávez le entra al compromiso de frente, y con las marcas de guerra que el pasado le ha dejado, como armas para salir avante. “Es un orgullo apoyar a Sonic, en cuanto supe que seríamos pareja me dio mucho gusto porque es un joven que no deja de entrenar, que cuida su imagen y físico. Hace un par de años yo era apadrinado por Místico y ahora veo en él (Sonic), las misma ganas y el hambre para llegar muy lejos”.

Lejos de darle a Sonic mayor responsabilidad de la que merece, el lagunero reparte el peso del combate. “Tanto los jóvenes como nosotros estamos ahí por algo, todo el tiempo se aprende. En lo personal, no me siento estrella y enfrentar a grandes luchadores como Negro Casas, Titán y Último Guerrero me motiva a seguir creciendo”.

Para el chavo, verse programado fue una grata sorpresa. “Pensé que no iba a estar, así que estoy ansioso de compartir esquina con Ángel de Oro, sé que un torneo de este tipo puede ser una catapulta para mi carrera y así lo voy a encarar. Enfrentar a una leyenda como el Negro Casas sería maravilloso, igual que con mis contemporáneos, quiero disfrutarlo”.

Serán ocho la parejas que buscarán un lugar en la final, cita para la que ya están listos Místico y Fugaz.

