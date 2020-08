Nadie le quita a Lewis Hamilton la pauta en la temporada 2020. El británico conquistó, de principio a fin, el Gran Premio de Bélgica, para extender su dominio en la Fórmula Uno.

El podio lo completó su coequipero en Mercedes, Valtteri Bottas, y Max Verstappen, de Red Bull. El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) –tras una pésima estrategia en pitts– cerró décimo, en el Circuito Spa-Francorchamps.

Con tres vueltas por correr, Hamilton sintió que su neumático derecho no estaba en óptimas condiciones, por lo que se concentró en dosificarlo, ya que Bottas se encontraba a siete segundos de él.

El británico cruzó la bandera de cuadros y sumó su victoria cinco de la campaña –en siete Grandes Premios– y la 89 en su trayectoria en Fórmula Uno, a sólo dos de la marca histórica de Michael Schumacher.

Al bajarse de su bólido, Lewis volvió a dedicarle su esfuerzo a su amigo fallecido, el actor Chadwick Boseman.

Los mejores 10 de la carrera fueron completados por Daniel Ricciardo (Renault), fue cuarto; Esteban Ocon (Renault), quinto; Alexander Alban (Red Bull), sexto; Lando Norris (McLaren), séptimo; Pierre Gasly (Alpha Tauri), octavo, y Lance Stroll (Racing Point), noveno.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa!

He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aofUlokT5S

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020