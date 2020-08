María Fassi, en contienda por el título dentro de la LPGA

La mexicana María Fassi se ubica en la cuarta posición del Marathon LPGA Classic, al firmar una segunda ronda ronda de 66 impactos.

La hidalguense entra al fin de semana con un score de -9, a cuatro golpes de la líder, la neozelandesa Lydia Ko (-13). En segundo y tercer lugar están la británica Jodi Ewart Shadoff (-12) y la estadounidense Danielle Kang (-11).



