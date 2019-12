Galardonan deportistas tapatíos destacados

Este miércoles se vivió una noche inolvidable para algunos destacados deportistas tapatíos pues se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al Mérito Deportivo en su edición 2019, organizada por el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) de Guadalajara.

Un total de 20 atletas de distintas disciplinas, tanto de deporte convencional como deporte adaptado, fueron galardonados con este reconocimiento luego de haber cosechado éxitos durante el último año. También se reconoció con menciones honoríficas a 23 deportistas que representaron dignamente a la Ciudad.

El Director General de COMUDE Guadalajara, Tomás Gallo Padilla, resaltó que en el Estado de Jalisco existen muchos deportistas destacados, que son un gran ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, por lo que fue difícil elegir sólo a unos cuantos para esta distinción.

"Hoy la vara que ustedes deportistas han puesto ha sido una labor muy ardua, que mis compañeros del comité de análisis no me dejarán mentir, que se ha complicado determinar quiénes son los mejores deportistas jaliscienses", mencionó Gallo Padilla.

Por otra parte, la frontenista Laura Puentes expresó unas palabras en representación del grupo de atletas premiados y agradeció al Gobierno de Guadalajara por los reconocimientos otorgados.

"Recibir distinciones como ésta nos motiva a seguir dando nuestro cien por ciento y seguir demostrando que en Guadalajara existe calidad y talento deportivo, no por nada hace algunos días fue nombrada como la Capital Mundial del Deporte", compartió.

Ganadores Mérito Deportivo:

1. Aceves Pérez Haidee Viviana, de Para-natación.

2. Arceo Gutiérrez Mariana, de Pentatlón Moderno.

3. Becerra Arizaga Andrea Maya, de Tiro con Arco.

4. Bricio Ramos Samantha, de Voleibol de Sala.

5. Castillo Castillo José de Jesús, de Powerlifting.

6. De Luna Hernández Fabián, de Gimnasia Artística.

7. Diosdado García Nuria Lidón, de Nado Sincronizado.

8. Fregoso Arellano Paula, de Taekwondo.

9. Hernández Torres Melany Michelle, de Clavados.

10. Martínez Morales Jorge Luis, de Patinaje.

11. Mendoza Falcón Valente, de Atletismo.

12. Navarro Loza Dafne Carolina, de Gimnasia.

13. Puentes Villalobos Laura, de Frontón.

14. Rodríguez Faisal Arturo, de Frontón.

15. Ruvalcaba Álvarez Lenia Fabiola, de Para-judo.

16. Salazar Valles Jessica, de Ciclismo de Pista.

17. Sánchez Rodríguez Eduardo Octavio, de Natación en Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.

18. Venegas Montes Lucila, Árbitro de Futbol.

19. Zetter Velazco Miriam Aseret, de Boliche.

20. Zúñiga Órnelas Adán Emidio, de Clavados.

Menciones honoríficas:

1. Aguilar Zepeda Fidel Arnoldo, de Para-atletismo.

2. Cuevas Guzmán Alan Ever, de Karate Do.

3. De laTorre Huerta Rodrigo Jacob, de Para-atletismo.

4. Franco Ponce María, de Powerlifting.

5. Hernández Díaz Paula Sofía, de Ajedrez.

6. Hernández Jeon Ana Sofía, de Tiro con Arco.

7. Lamadrid Hernández Carlos, de Esquí Acuático.

8. Leyva Yepez Alfonso Antonio, de Lucha Grecorromana.

9. López Salcedo Manuel Alejandro, de Lucha Grecorromana.

10. López Valdes Luz Kerena, de Para-natación.

11. Maldonado Rayas Edibaldo, de Ciclismo.

12. Montoya Navarro Luis Armando, de Badminton.

13. Muñoz Heredia Kevin Alexander, de Clavados.

14. Ortiz Bugarini Rafael Benjamín, de Frontón.

15. Pérez Chávez Pablo, de Tiro con Arco.

16. Pérez Hernández Mayra, Entrenadora de Powerlifting.

17. Ramos Akita Sachiko Paulina, de Karate Do.

18. Rodríguez Morales Daniela, de Taekwondo.

19. Ruvalcaba Nuñez Paola Lizette, de Para-natación.

20. Sierra Campos Alberto, de Taekwondo en Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.

21. Silva Huerta José Melchor, de Pentatlón Moderno.

22. Vázquez Mejía Nesbith Marlene, de Para-natación.

23. Velázquez Bejarano Amaya, de Nado Sincronizado.