La Fórmula 1 ha revelado el calendario provisional para la temporada 2021, con 23 Grandes Premios en el calendario para el próximo año. La temporada comenzará en Australia a mediados de marzo, terminará en Abu Dhabi a principios de diciembre y contará con la primera carrera del Campeonato Mundial en Arabia Saudita. El Gran Premio de México está programado para el 31 de octubre.

Puedes leer: "Miguel Herrera arremete contra el 'Negro' Santos: “me tiene envidia”"

Calendario provisional 2021 de la F1

21 de marzo - Australia (Melbourne)

28 de marzo - Bahrein (Sakhir)

11 de abril - China (Shanghai)

25 de abril - TBC (TBC)

9 de mayo - España (Barcelona) *

23 de mayo - Mónaco (Mónaco)

6 de junio - Azerbaiyán (Bakú)

13 de junio - Canadá (Montreal)

27 de junio - Francia (Le Castellet)

4 de julio - Austria (Spielberg)

18 de julio - Reino Unido (Silverstone)

1 de agosto - Hungría (Budapest)

29 de agosto - Bélgica (Spa)

5 de septiembre - Holanda (Zandvoort)

12 de septiembre - Italia (Monza)

26 de septiembre - Rusia (Sochi)

3 de octubre - Singapur (Singapur)

10 de octubre - Japón (Suzuka)

24 de octubre - Estados Unidos (Austin)

31 de octubre - MÉXICO (Ciudad de México)

14 de noviembre - Brasil (Sao Paulo) *

28 de noviembre - Arabia Saudita (Jeddah)

5 de diciembre - Abu Dhabi (Abu Dhabi)

* Sujeto a contrato

El calendario provisional de F1 para 2021, junto con los de los Campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3 de la FIA, sigue sujeto a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte de Motor de la FIA.



BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW

— Formula 1 (@F1) November 10, 2020