Todavía no se corre alguna carrera en la temporada de la Fórmula Uno, pero se aprovecha para promocionar la nueva edición del videojuego F1 2020.

El tapatío Sergio Pérez, piloto de Racing Point, será la imagen en la portada, junto al ibérico Carlos Sainz, de McLaren, para las ventas en México y España.



WHAT A COVER! @SChecoPerez will be on the cover on @Formula1game's F1 2020 game in Mexico & Spain!

VAMOS! #F1 #F1Esports #F12020 pic.twitter.com/2fLA9evvB2

— BWT Racing Point F1 Esports Team (@eRacingPointF1) April 30, 2020