Firman ley en California para que atletas universitarios reciban dinero

Sacramento.——El gobernador Gavin Newsom firmó la ley que permitiría a los atletas universitarios de California ganar dinero con el uso de sus nombres, imágenes y semejanzas, a pesar de las advertencias de la NCAA.

La iniciativa presentada por la senadora Nancy Skinner (D-Berkeley) atrajo la atención nacional, como las estrellas de la NBA LeBron James y Draymond Green elogiando el esfuerzo de California para dar a los atletas universitarios una parte de la ganancia que obtienen los programas deportivos de los centros escolares.

Las reglas de la NCAA prohíben estrictamente que los atletas se beneficien de alguna manera de sus deportes.



Si bien el proyecto de ley permitiría a los deportistas firmar acuerdos de patrocinio con las principales empresas, también abriría oportunidades más pequeñas que antes estaban prohibidas, como los puestos remunerados de entrenamiento para jóvenes. La ley todavía prohibiría a las escuelas pagar directamente a los atletas.

La NCAA envió una carta a Newsom en septiembre mientras los legisladores reflexionaban sobre el proyecto de ley, calificándolo de "inconstitucional" y un "esquema". La carta fue firmada por el presidente de la NCAA, Mark Emmert, y otros 21 miembros de la junta de gobernadores de la organización.

La NCAA instó a California a retrasar el proyecto de ley para dar a un grupo de trabajo formado a principios de este año más tiempo para examinar el tema del nombre, la imagen y la imagen.

"En este momento, casi medio millón de estudiantes atletas en los 50 estados compiten bajo las mismas reglas", decía la carta.

"Este proyecto de ley eliminaría ese elemento esencial de equidad e igualdad de trato que forma la base de los deportes universitarios que ayudan a crear para sus universidades y la NCAA".

El proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura estatal por unanimidad.



I’m so incredibly proud to share this moment with all of you. @gavinnewsom came to The Shop to do something that will change the lives for countless athletes who deserve it! @uninterrupted hosted the formal signing for SB 206 allowing college athletes to responsibly get paid. pic.twitter.com/NZQGg6PY9d

— LeBron James (@KingJames) September 30, 2019